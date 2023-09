Reacția lui Dawa după ce a fost făcut ”retardat, rahat prost, fucking nigga!”. Ce personaj celebrul a invocat

Fotbalistul formaţiei FCSB, Joyskim Dawa, a afirmat, sâmbătă, într-un mesaj transmis pe Instagram, că trebuie luate măsuri împotriva persoanelor care i-au adresat insulte rasiste în social media.

El a primit aceste insulte după ce a fost eliminat la meciul restanţă cu FC Hermannstadt, scor 2-2, din Superliga, fiind făcut ”retardat, rahat prost, fucking nigga!”

"Salutare lume a fotbalului. După cum probabil aţi văzut sau aţi auzit, am primit mai multe insulte rasiste prin intermediul reţelelor mele de socializare după ultimul meu meci. Nu este un caz izolat şi s-a mai întâmplat şi înainte, dar nu am spus nimic, am luat-o uşor. Dar astăzi am decis să spun stop, suntem în 2023 şi anumite lucruri trebuie să se schimbe atât în lumea fotbalului, cât şi în afara ei.

Trebuie luate sancţiuni împotriva persoanelor identificate pentru a da un exemplu şi pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată. Este inacceptabil ca, în condiţiile melanjului de culturi şi culori din întreaga lume, rasismul să existe şi astăzi, mai ales în lumea sportului, care nu cunoaşte graniţe sau origini. Vreau să ştiţi că sunt conştient că este vorba de o minoritate de oameni care sunt rasişti şi că adevăraţii suporteri sunt alături de mine şi îmi arată mult respect şi dragoste.

Vă mulţumesc pentru toate mesajele şi sprijinul vostru. Acest gen de lucruri nu mă vor demoraliza, dimpotrivă, mă vor face şi mai puternică pentru viitor. Sunt foarte mândru că aparţin comunităţii de culoare, care este parte integrantă a diversităţii şi bogăţiei lumii. Lupta continuă", a scris Dawa pe Instagram.

