Dayana Yastremska, declarații emoționante după confruntarea cu Ana Bogdan: "Cel mai greu meci din viața mea"

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan, locul 97 WTA, a fost învinsă, marţi, cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 7-6 (7), de jucătoarea ucraineană Dayana Yastremska, locul 140 WTA, beneficiară a unui wild card, în turul I al turneului de categorie WTA 250 de la Lyon.

Partida a durat trei ore şi cinci minute.

La final cele două jucătoare s-au îmbrățișat și au vorbit.

Se știe că Yastremska și sora ei mai mică au fugit din Ucraina prin România după ce au petrecut două zile într-o parcare subterană din Odesa alături de părinți.

"A fost cel mai greu meci din viața mea", a scris Yastremska pe twitter.

"Mintea mea e aici și luptă, dar inima mea e în Ucraina", a spus Yastremska.

This moment at the net between Ana Bogdan and @D_Yastremska was so sweet. Loved to see them as people and to opponents anymore and have a nice hug and talk. pic.twitter.com/Ob13uMSiyq