Coșmarul unui fotbalist de top: "Mă plimbam cu mingeam și dedesubt aveam droguri"

Într-un interviu emoţionant acordat lui Gary Neville pentru The Overlap, fostul jucător al echipei Tottenham, Delle Alli, care avea un viitor strălucit în faţă, a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre coborârea sa în iinfern.

Aflat în faţa unui viitor strălucit după un debut fulminant pentru Tottenham la sfârşitul anilor 2010, playmakerul s-a pierdut pe drum.. El atribuie această coborâre în infern unei copilării dureroase.

În timp ce începe interviul asigurând că "nu a fost niciodată mai bine din punct de vedere mental", Alli continuă să dezvăluie o serie de evenimente traumatizante care au avut loc la o vârstă fragedă. Originar din Milton Keynes a fost molestat la şase ani şi adoptat la doisprezece ani, din fericire de "o familie extraordinară", dar explică şi că a fost forţat să vândă droguri de la vârsta de opt ani. "Un adult mi-a spus că poliţia nu ar aresta niciodată un copil pe bicicletă, aşa că mă plimbam cu mingea de fotbal şi, dedesubt, aveam droguri".

Acum la Everton, după un împrumut eşuat la Besiktas, mijlocaşul nu mai este în contact cu părinţii săi biologici şi a apelat la droguri şi alcool pentru a face faţă demonilor săi. Recent eliberat dintr-un centru de dezintoxicare, unde a petrecut şase săptămâni, el spune că este dependent şi de somnifere şi se teme că problema este mai răspândită în fotbal. "Cu programul nostru, când trebuie să te trezeşti devreme pentru a te antrena şi nu poţi dormi din cauza adrenalinei, uneori este bine să le iei. Dar eu am exagerat".

Dificultăţile sale l-au determinat să se gândească la retragere la doar 24 de ani, când era încă sub contract la Tottenham şi se afla la apogeul carierei sale. "Cel mai trist moment pentru mine a fost, probabil, atunci când [José] Mourinho era antrenor şi m-a împiedicat să joc. M-am uitat în oglindă şi m-am întrebat dacă mă pot retrage la 24 de ani făcând ceea ce îmi place".

În documentarul din culisele Prime Video "Totul sau nimic" despre sezonul 2019-2020 al lui Tottenham, o secvenţă îl arată pe antrenorul portughez ţinându-i o predică lui Alli în biroul său. "De la început, nu am avut nicio îndoială în privinţa potenţialului tău. Dar am avut mereu sentimentul că eşti inconstant.[Nu ştiu de ce. Poate are legătură cu stilul tău de viaţă, doar tu poţi răspunde la asta. Astăzi am 56 de ani, ieri aveam 20 de ani. Timpul zboară. Într-o zi, vei regreta că nu ai făcut totul pentru a realiza ceea ce trebuia să realizezi".

La vremea respectivă, jucătorul a petrecut mult, dar consideră că tabloidele au exagerat situaţia şi au jucat un rol nociv. El regretă plecarea lui Mauricio Pochettino, fostul antrenor al lui Spurs, "o persoană extraordinară, foarte înţelegătoare", care s-a interesat de el "ca persoană, înainte de fotbal".

