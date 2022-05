Mesajul lasat de tanarul care a murit in accidentul de motocicleta: "Intr-o zi, toti..."

Tanarul din Vulcan care a murit in urma unui accident rutier, petrecut sambata, pe Drumul Judetean 687 Hunedoara - Calan era impatimit al motocicletelor.Cu doar o zi inainte de tragedie, barbatul publicase un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care amintea de moarte: "Intr-o zi toti o sa murim. Pana atunci, haide sa traim in fiecare zi". Postarea insotea o imagine cu doi motociclisti salutandu-se. Intr-un alt mesaj, mai vechi, publicat pe Tik-Tok, alaturi de o imagine cu doi motociclisti, ... citeste toata stirea