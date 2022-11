Motivarea instantei in dosarul retrocedarilor controversate. Cum au primit, ilegal, doua austriece, peste 10.000 de hectare in Retezat

Tribunalul Hunedoara a publicat motivarea sentintei definitive din 10 niembrie, prin care, dupa 13 ani de la inceperea procesului, magistratii au decis, definitiv, ca retrocedarile unor suprafete uriase de teren din Retezat, catre presupusele mostenitoare ale familiei Kendeffy, au fost facute ilegal.Maria Kendeffy (decedata in 2016, la 96 de ani) si fiica sa Elisabeta Pongracz, ambele cetatene austriece care nu au locuit niciodata in Romania, au obtinut nelegal, in 2006, titluri de ... citeste toata stirea