O locomotiva a deraiat de pe calea ferata Simeria - Petrosani, una dintre cele mai vechi din Romania

Un accident feroviar a avut loc pe calea ferata Simeria - Petrosani. O locomotiva a deraiat in apropiere de halta Banita. O locomotiva a deraiat, joi, 26 mai, pe magistrala de cale ferata Simeria - Petrosani, intre haltele Banita si Merisor.