USR si-a stabilit cadidatul pentru Primaria Petrila

Momentul alegerilor locale a fost adus mai aproape, ceea ce face ca partidele sa-si anunte deja candidatii pentru functia de primar.Un astfel de anunt vine de la USR Petrila, care il propune candidat pentru functia de primar pe Sebastian Tirintica.In varsta de 38 de ani, Tirintica lucreaza in industria energiei regenerabile.In primul demers public, el sustine ca Petrila are nevoie de schimbare."Am ales sa intru in arena politica, sa-mi asum responsabilitatea si sa candidez pentru