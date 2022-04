Cum a pierdut un fotbalist de la Dinamo 250 000 de euro

Atacantul dinamovist Vlad Morar, 28 de ani, şi-a făcut socoteala câţi bani a pierdut la echipele la care a jucat până acum, suma rezultată fiind 250.000 de euro.

"(n.r. - dacă a mai ţinut legătura cu jucătorii de la Gaz Metan) Îmi pare rău de toţi băieţii care au rămas acolo, dar sunt tineri şi trebuie să joace în continuare, pentru că doar aşa pot creşte. Nu cred că pot evita falimentul. (n.r. - dacă mai are bani de luat de la Mediaş) Am renunţat, la peste 50.000. (n.r. - la câţi bani a renunţat de când s-a apucat de fotbal) La vreo 250.000. La Mediaş nu aveam ce să fac, dacă nu renunţam la bani trebuia să stăm până în vară şi era foarte greu.

(n.r. - dacă a venit la Dinamo, pentru că gruparea este în insolvenţă şi trebuie să plătească salariile) Nu, echipa m-a dorit foarte mult şi am ales să vin la Dinamo pentru asta. Trebuie să scăpăm Dinamo de retrogradare în acest sezon şi Dinamo trebuie să fie în play-off an de an", a declarat Morar, într-o conferinţă de presă.

El consideră că viitoarea adversară din Liga I, FC U Craiova, este adevărata echipă a oraşului din Oltenia.

"Atmosfera e foarte bună după meciul de la Chindia şi sperăm ca şi mâine să ne bucurăm la final. Urmează două meciuri foarte importante pentru noi şi după aceste două meciuri putem să ne gândim la salvarea directă.

FC U Craiova a avut o serie de rezultate pozitive de când a venit domnul Napoli, dar jucăm mâine seară acasă şi sperăm să obţinem cele trei puncte. Noi am avut multe accidentări, jucători care ne pot ajuta, acum sunt alături de noi şi sperăm să intre şi ei mâine seară. Putem să spunem că e un derbi meciul de mâine seară. (n.r. - care este adevărata echipă a oraşului Craiova?) Cei cu care jucăm mâine seară", a precizat Morar.

Dinamo va întâlni, vineri, de la ora 20.30, pe FC U Craiova, în etapa a IV-a a play-out-ului Ligii 1 Casa Pariurilor.

