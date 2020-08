Gigi Multescu a semnat noul contract cu Dinamo

Semnarea noului contract a avut loc in prezenta directorului sportiv Rufo Collado.Duminica, directorul sportiv al FC Dinamo, Rufo Collado, a declarat ca a ajuns la un acord cu Gheorghe Multescu si Cornel Talnar pentru prelungirea contractelor."Sunt bucuros sa anunt ca am convenit prelungirea contractelor cu Gheorghe Multescu si Cornel Talnar. Dinamo are nevoie de profesionalismul si devotamentul celor doi tehnicieni fata de culorile clubului", a precizat Rufo Collado.