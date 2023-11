Antreprenorul Pizzarotti-Retter lucrează într-un ritm foarte bun pe lotul 1, Dumbrava (A3) - Mizil, al tronsonului Ploiești-Buzău din autostrada A7.

Asocierea Impressa Pizzarotti & C SPA – Pizzarotti SA – Retter Project Management SRL a fost desemnată câștigătoare pentru secțiunea de 21 de kilometri în aprilie 2022, contractul fiind semnat în iunie, același an.

O filmare aeriană realizată în luna noiembrie 2023 surprinde șantierul de la intersecția cu autostrada A3 - tronsonul București-Ploiești. Constructorul a început deja amplasarea grinzilor care vor traversa șoseaua de mare viteză, în nodul rutier care o va lega de Autostrada Moldovei.

Imaginile filmate pe întreg lotul, între Dumbrava și Mizil, arată un progres foarte bun al lucrărilor, ritmul constant de muncă fiind menținut de antreprenor de câteva luni.

Ads

De altfel, este cel mai înaintat lot al Autostrăzii Moldovei, licitată acum integral între Ploiești și Pașcani. Ultima informare oficială arată un progres de 27,5% la sfârșitul lunii septembrie. Progresul fizic general estimat la finalul octombrie, încă necertificat, este de 33%. Dacă vremea rămâne favorabilă și constructorul păstrează ritmul de lucru, lotul de 21 de kilometri, care va scoate traficul din A3 în A7, poate fi inaugurat în noiembrie-decembrie 2024.

Și următorul tronson din segmentul Ploiești-Buzău al A7, Mizil – Pietroasele (28,35 de kilometri), ar putea fi inaugurat în 2024. Lotul este construit de Asocierea Coni SRL – Trace Group, iar la sfârșitul lunii octombrie antreprenorul ajunsese la aproape 30% stadiu fizic general al lucrărilor.

CNAIR a reușit în sfârșit, după 2 ani de amânări și contestații, să stabilească și constructorul pentru lotul 3 din segmentul Ploiești-Buzău, bucata de 13,9 kilometri între Pietroasele - Buzău. Secretarul de stat Irinel Scrioșteanu a anunțat luni, 6 noiembrie, că termenul pentru depunerea contestațiilor a fost depășit fără ca cineva să mai atace asocierea turcă Nurol Inşaat Ve Ticaret A.S. (lider) - Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.S., desemnată câștigătoare în octombrie 2023. Constructorul are la dispoziție 20 de luni pentru finalizarea lucrărilor, șansele ca întreg tronsonul Ploiești-Buzău (63,25 kilometri) să fie dat în trafic anul viitor fiind însă minuscule.

Ads