Dumitru Dragomir, victima vrăjitoarelor: "Le-am dat două milioane de euro. Am intrat în panică"

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a căzut în plasa vraăjitoarelor.

Implicat puternic în afaceri imobiliare, Dumitru Dragomir ar fi cumpărat un teren care mai fusese vândut și altor persoane.

Polițiștii au făcut miercuri dimineață, 12 iulie, 35 de percheziții la domicilii în București și Ilfov într-un dosar în care se fac cercetări pentru înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în declarații.

Surse judiciare susțin că una dintre persoanele păgubite ar fi Mitică Dragomir, care a construit un bloc pe un teren cumpărat, "blocul-vapor" din zona Herăstrău.

Conform România TV, inculpații din dosar au legături cu vrăjitoarele Brățara și Maria Câmpina.

Dumitru Dragomir a intervenit la televiziunea amintită pentru a explica lucrurile din punctul lui de vedere. Președintele LPF susține că nu are de ce să își facă griji, întrucât a cumpărat acel teren cu acte făcute la notariat si împrumut de la bancă.

"Băi frate, am intrat în panică, eu n-am cunoscut în viata mea vrajitoare d-astea, mie doar nevastă-mea mi-a făcut farmece. Mă doare la pălărie de ce a apărut în presă, eu am respectat toate legile. Notarul a aprobat cumpărarea, totul a fost în regulă. Eu am cumpărat pământul cu credit bancar, controlul bancii e cel mai dur posibil. Dacă ăștia au falsificat de au păcălit notari, avocați, e grav de tot în România. Eu am cumpărat pământul, am construit blocul, am vândut apartamentele, am platit impozitele, ca să aud acum că m-a păcălit o vrăjitoare. Nu m-a păcălit nimeni.

Am cumpărat de la un cuplu, amândoi foarte bine îmbrăcați, nu i-am intrebat cu ce se ocupa sau altceva. Eu sunt cumpărător de bună credință, păi atunci de ce mai există cadastru, intabulare, toate astea? Este bine să se facă anchetă, cine a facut escrocherii să se ducă la pușcărie. Ce prejudiciu? Biroul notarial si serviciul cadastral sunt vinovate, dacă e. Păi banca mi-a dat banii pe credit pe ce? Pai dacă era vreo fisură, îmi dădea banca credit? Nu mă doare capul, sunt cumpărător de bună credință, am plătit pământul la pret mare, am plătit taxe. Am dat în jur de doua milioane de euro pe pamant. Înseamnă ca filiera lor e atat de mare încât a doborăt toate aceste instituții", a spus Dragomir la România TV.

