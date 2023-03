Dragomir: Renunt la finala Ligii Campionilor pentru licenta Craiovei

Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, vrea sa ajute Universitatea Craiova sa ramana pe prima scena fotbalistica a Romaniei.

Oficialul LPF s-a intalnit marti cu Adrian Mititelu si cu presedintele Comisiei de Licentiere, Viorel Duru, si a declarat ca nu va mai merge la finala Ligii Campionilor pentru a asista la judecarea apelului in cazul Universitatii Craiova.

"Am vazut si eu actele Craiovei. Sunt beton! Nu trebuie sa se faca o noua nedreptate. Aveam bilete pentru finala de maine (n.r.- miercuri) de la Roma, mergeam acolo cu un avion particular, dar raman aici pana cand acest caz se va rezolva. Craiova trebuie sa ramana in Liga I", a declarat Dragomir la finalul intalnirii.

Universitatea Craiova asteapta o decizie finala prvind licenta pentru sezonul 2009/2010.

