Fermierii vor primi despagubiri pentru seceta in valoare de 850 de milioane de lei

"Pentru ca aceasta rectificare bugetara din saptamana trecuta ne-a permis sa alocam 850 de milioane lei si aici vreau sa subliniez 850 milioane lei, nu 300 sau 400 milioane lei cum am vazut in alta parte, 850 milioane lei pentru seceta, ceea ce in opinia noastra asigura minimum 80% din cuantum pe care o sa-l directionam ca si despagubire in luna septembrie, urmand ca restul de 20% sau mai putin, cat va ramane, sa fie dat fermierilor la rectificarea din octombrie. Am facut acest lucru pentru ca sa ni se permita ca sume importante sa le dirijam si catre celelalte sectoare din agricultura si aici ma refer la sectorul zootehnic. Si, de altfel, toate programele aflate in derulare sa fie finantate", a mentionat Oros.Acesta a discutat despagubirile pentru seceta cu liderii celor mai mari asociatii din agricultura."Astazi am avut o intalnire cu liderii celor mai mari asociatii din agricultura pentru a gandi impreuna despagubirile legate de seceta. In ordonanta de urgenta pe care noi am comunicat-o Bruxelles-ului, am facut niste calcule care sunt valabile si vor ramane valabile unde se aloca un anumit cuantum pentru fiecare hectar in functie de tipul de cultura: 925 lei pentru grau si secara, 805 lei petru triticale, 912 lei orz, 951 lei orzoaica, 772 lei ovaz, 1.002 lei rapita", a spus Adrian Oros.Rectificarea bugetara bugetul MADR a fost suplimentat cu 3,445 miliarde lei."Asa cum unii dintre dvs. ati constatat, bugetul MADR a fost suplimentat cu 3.445.000.000 lei. Ce ne asigura aceasta rectificare? Ne asigura sa compensam cat mai echitabil, cat mai echilibrat, cat mai obiectiv pierderile inregistrate de toti actorii din agricultura, atat cei afectati direct de seceta dar si pierderile inregistrate de alte sectoare care au fost lovite indirect atat de seceta, cum este sectorul zootehnic, dar si de evolutia pandemiei Covid-19. Si aici ma refer la sectorul zootehnic, atat bovine pentru lapte, carne, ovine si caprine, porc si pasare si apicultura", a mai spus Adrian Oros.