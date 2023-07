Consiliul Fiscal cere Guvernului sa programeze mai bine rectificarile bugetare

Consiliul Fiscal cere Guvernului sa imbunatatesca procesul de programare bugetara, astfel incat sa se evite situatia din acest an, cand a doua rectificare bugetara a inversat, in cea mai mare parte, suplimentarile efecutate, atat la venituri, cat si la cheltuieli, in prima rectificare.

De asemenea, Consiliul Fiscal considera ca intarirea disciplinei financiare si un proces bugetar de calitate, atat la nivelul autoritatilor statului, cat si la cel al companiilor de stat, sunt singurele in masura sa rezolve cauzele structurale ale aparitiei arieratelor, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.

Proiectul de rectificare bugetara prevede diminuarea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat cu aceeasi suma de 132 milioane lei, mentinand, astfel, tinta de deficit bugetar.

Revizuirea neta a proiectiei veniturilor bugetare se datoreaza actiunii concomitente a doi factori, potrivit Consiliului Fiscal:

Cresterea veniturilor bugetare cu 1,075 de miliarde de lei, ca urmare a implementarii unei noi scheme de stingere "in lant" a arieratelor bugetare. Conform acestei scheme, suma va fi transferata din bugetul de stat catre bugetele locale si catre anumite companii de stat si ministere, astfel incat, in final, aceste transferuri sa conduca la stingerea unor obligatii restante catre buget. Aceste sume insa se regasesc atat in cadrul veniturilor cat si in cadrul cheltuielilor bugetare, fara impact asupra nivelul deficitului bugetar.

Ads

Revizuirea descendenta a veniturilor totale ale bugetului general consolidat (excluzand influenta schemei de stingere "in lant" a arieratelor bugetare) cu 1,206 miliarde de lei, in principal ca urmare a revaluarii impozitelor indirecte si a veniturilor nefiscale.

La nivelul cheltuielilor bugetare, revizuirea neta este rezultatul a doi factori:

Cresterea cheltuielilor bugetare cu 1,075miliarde de lei, ca urmare a implementarii noii scheme de stingere "in lant" a arieratelor bugetare mentionata anterior.

Reducerea cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat (excluzand influenta schemei de stingere "in lant" a arieratelor bugetare) cu 1,206 miliarde de lei. Reduceri importante de cheltuieli sunt localizate la nivelul cheltuielilor cu "alte transferuri" (-996 milioane lei), asistenta sociala (-346 milioane lei), cheltuieli de capital (-315 milioane lei) si cheltuieli de personal (-244 milioane lei), permitand o majorare substantiala a cheltuielilor cu bunurile si serviciile de 655 de milioane lei pentru stingerea unor obligatii restante.

Ads

Prima rectificare bugetara a anului 2011 a prevazut o crestere a cheltuielilor totale cu 3,2 miliarde de lei, din care 1,43 de miliarde de lei reveneau implementarii primei scheme de stingere a arieratelor din acest an (cu impact egal pe venituri si cheltuieli), iar 1,8 miliarde de lei reprezentau o majorare discretionara a unor capitole de cheltuieli, motivata de o estimare mai optimista a veniturilor anuale la acea data.

Majorarea de cheltuieli din prima rectificare bugetara a fost facuta prin derogare de la prevederile Legii Responsabilitatii Fiscal Bugetare, care nu permite majorarea cheltuielilor totale cu ocazia rectificarilor bugetare. Consiliul Fiscal considera ca derogarea de la prevederile legale, pe langa precedentul regretabil creat, s-a dovedit a fi inutila, in contextul in care majorarea cheltuielilor bugetare (exclusiv impactul schemei de stingere "in lant" a arieratelor bugetare) de la prima rectificare a fost inversata aproape in totalitate cu ocazia celei de-a doua rectificari.

T.B.

Ads