Guvernul va reduce sumele alocate ministerelor, din cauza incasarilor slabe

Guvernul va opera o rectificare bugetara, pana la sfarsitul lunii noiembrie, urmand a reduce alocarile pentru majoritatea ministerelor, potrivit unor surse oficiale.

Reducerea va avea loc deoarece totalul incasarilor este sub nivelul prognozat, iar cresterea economica, bazata pe agricultura, nu a adus venituri la bugetul de stat, relateaza Mediafax.

Astfel, incasarile totale s-ar afla cu 700 de milioane de lei sub prognoza, impunandu-se o rectificare negativa, fie prin reducerea de cheltuieli la ministere, fie prin majorarea deficitului.

Totusi, guvernul nu-si permite sa depaseasca limita de deficit bugetar de 4,4%, agreata cu Fondul Monetar International.

Se pare ca statul are o resurse importanta in econmiile de la bugetul de somaj, deoarece numarul somerilor a fost mai scazut decat cel estimat, iar aceste sume vor putea fi utilizate pentru acoperirea lipsei incasarilor si a platii arieratelor in sistemul de sanatate.

Aceasta este a doua rectificare a bugetului, prima fiind efectuata la inceputul lunii august, cand Ministerului Sanatatii i-au fost alocate doar 341 de milioane de lei pentru plata arieratelor si 1,7 miliarde de lei pentru creditele de angajamente pentru medicamentele compensate si gratuite.