Decizie istorica in SUA, privind exportul de petrol

Congresul american a aprobat vineri ridicarea interdictiei de export de petrol nerafinat, masura impusa in urma cu 40 de ani.

Prin aceast pachet legislativ care aduce la buget sume importante de bani se asigura finantarea pana in septembrie 2016, scrie Bloomberg. Legea va merge spre promulgare la presedintele Barack Obama, acesta fiind asteptat sa o semneze.

Producatorii de petrol au insistat pentru incheierea acestei perioade de restrictii in ce priveste exporturile de petrol, masura impusa intr-o perioada de deficit in Statele Unite.

Petrolul american, o mina de aur pentru Europa si o palma pentru Rusia?

Interdictia privind exportul de petrol de catre americani este o urmare a embargoului arab din anul 1973 fata de Occident, care a determinat Statele Unite sa caute metode pentru a-si reduce dependenta de importurile de petrol.

Chiar si asa, intre anii 1975, cand a intrat in vigoare interdictia, si 2008, productia americana nu s-a ridicat la cote suficient de mari pentru a justifica astfel exportul dincolo de America de Nord, astfel ca interdictia a fost oricum fara rost.

Din 2008, insa, situatia s-a schimbat. Productia de petrol tot mai ridicata in Statele Unite si in Canada a ajuns la un nivel total nemaiintalnit in istorie. Acest lucru a dat nastere la speculatia ca Statele Unite si-ar putea atinge scopul sau de mult timp privind independenta energetica.

Ads