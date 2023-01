Campioana de la Wimbledon, desconsiderată la Australian Open: decizie curioasă în cazul jucătoarei din Kazahstan

Organizatorii de la Australian Open au afișat programul primelor două zile de concurs de la Melbourne.

Turneul începe luni dimineață, iar una dintre primele partide este Jessica Pegula - Jaqueline Cristian (ora 02.00, Margaret Court Arena).

Una dintre favoritele competiției este kazaha Elena Rybakina, locul 25 WTA, cea care în vara anului trecut reușea o surpriză imensă câștigând turneul de la Wimbledon.

În ciuda acestei performanțe istorice (care totuși nu i-a adus puncte în clasamentul WTA în urma unei decizii a organizatorilor turneului), Elena Rybakina a fost tratată la Melbourne ca o jucătoare oarecare.

Meciul ei cu italianca Elisabetta Cocciaretto a fost programat pe terenul 13 al complexului de la Melbourne.

Curioasa decizie a fost remarcată și de reputatul jurnalist Ben Rothenberg.

"Deținătoarea trofeului de la Wimbledon a fost retrogradată tocmai în hățișurile terenului 13. Înțeleg că sunt foarte multe campioane de Grand Slam, dar a fost o campioană de la Wimbledon atât de repede desconsiderată?", se întrabă acesta.

Reigning Wimbledon champ Elena Rybakina got relegated all the way out to the hinterland of Court 13 for her first #AusOpen match.

I understand there is a saturation of recent women's Slam champs, to an extent, but has a reigning Wimbledon champ ever been so quickly disregarded?