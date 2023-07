Probleme medicale pentru Svitolina la Wimbledon. Ce surpriză a făcut ucraineanca

Tenismena ucraineană Elina Svitolina s-a calificat joi în turul trei al turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Svitolina (76 WTA) a reușit o surpriză, eliminând una dintre favorite, pe belgianca Elise Mertens (28 WTA și cap de serie 28), scor 6-1, 1-6, 6-1.

În timpul partidei, la fel ca la Roland-Garros, Svitolina a avut nevoie de intervenția medicilor, care i-au pus niște picături în ochi.

În turul următor, Elina Svitolina va juca împotriva americancei Sofia Kenin.

Svitolina sees off Mertens 💪

Quarter-finalist in Paris, Madame Monfils defeats World No.28 Elise Mertens 6-1 1-6 6-1 to advance into Wimbledon R3

Will she make another big run after Roland-Garros? pic.twitter.com/5y4rm65Hlj