Ienei, atac neasteptat: Reghecampf a luat-o razna rau de tot!

Emerich Ienei a lansat un atac neasteptat la adresa lui Laurentiu Reghecampf.

Tehnicianul cu care Steaua a castigat Cupa Campionilor in 1986 e revoltat de atitudinea actualului antrenor al "ros-albastrilor".

"Am vazut declaratiile lui Iordanescu si pot sa afirm cu mana pe inima ca Puiu a facut o analiza perfecta a jocului Stelei din Germania. Insa, totodata, pot sa va spun ca sunt total dezamagit de modul in care a reactionat Reghe. Nu poti sa spui ca aceia care au vorbit despre jocul Stelei sunt oameni fara caracter sau ca nu au vazut meciul, asta e lipsa de educatie. Va spun asta deoarece ma simt si eu vizat, pentru ca si eu am facut o analiza a jocului cu Schalke si, va asigur, am vazut meciul. Dupa parerea mea Laurentiu a luat-o razna rau de tot", a tunat Ienei intr-un interviu acordat pentru Fanatik.

Anghel Iordanescu, atac fara precedent la adresa lui Reghecampf

De tirada lui Emerich Ienei n-a scapat nici Mihai Stoica, managerul fiind considerat vinovat pentru iesirile lui Reghecampf.

"Am vazut ce a spus Puiu despre Tatu. Acum il intreb si eu pe Reghe: cu ce a gresit Puiu? Lui Reghe i se pare ca Tatu mai e jucator de Steaua? El nu vede ca Tatu e o mana moarta, ce a cautat cu jucatorul asta pe teren? Ma deranjeaza ca antrenorul Stelei a iesit la atac influentat de altii, iar toata lumea stie ca acel om e Mihai Stoica. Daca nu esti in stare ca antrenor sa suporti si criticile constructive, atunci nu ai cum sa progresezi in aceasta meserie. Reghe trebuie sa recunoasca ca a avut din partea noastra si laude atunci cind a fost cazul", a continuat acesta.

Reghecampf ii raspunde lui Iordanescu

In incheiere, Ienei il indeamna pe Reghecampf sa-si schimbe strategia de dinaintea meciurilor.

"Reghe trebuie sa abordeze o alta strategie. Dupa parerea mea, nu trebuie sa mai iasa cu declaratii ca bate in Germania si ca o sa bata acum si pe Chelsea. Nu-i fac bine deloc. Te duci si le ridici moralul jucarorilor tai in vestiar, nu in fata camerelor TV. Ce face daca Mourinho vine la Bucuresti si ii da cu terenul in cap? Eu zic ca nu e bine sa te mai apuci ianintea unor astfel de partide sa spui ca vei faci si vei drege. Taci din gura si du-te in vestiar sa iti motivezi cum vrei tu jucatorii, iar in fata camerelor TV poti sa apari si sa spui ca vei incerca sa faci din nou un meci mare in fata lui Chelsea", a conchis Ienei.

