Emma Răducanu, victorie de senzație la WTA Abu Dhabi VIDEO

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (296 WTA) a obținut cea mai importantă victorie din ultimul an, în priumul tur la WTA Abu Dhabi, în Emirate.

În runda inaugurală, Emma Răducanu a eliminat-o pe Marie Bouzkova din Cehia, locul 36 mondial, cu un categoric 6-4, 6-1.

În turul al doilea, britanica va evolua împotriva tunisiencei Ons Jabeur, favorita numărul 2 a competiției.

Emma Raducanu after beating Bouzkova in Abu Dhabi:

“I warmed up so many times today. I was here since 2, so it was a pretty long wait. Especially for you guys for watching us play. Thank you for toughing it out. It was great to see you..” ❤️ pic.twitter.com/KTecdI64qG