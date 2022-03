SUA are în plan să trimită în Europa, în perioada imediat următoare, un număr uriaș de pompe de căldură eficiente din punct de vedere energetic. Soluția se dorește a fi o variantă la gazul Rusiei, de care depind țările Europei în prezent în proporții mai mici sau mai mari.

Preşedintele Statelor Unite Joe Biden a anunțat marți, 8 martie, interzicerea completă a importurilor de petrol, gaze şi cărbune din Rusia. Anunțul vine după ce Statele Unite au implementat deja o serie de măsuri economice pentru a sancționa Rusia, inclusiv prin impunerea de sancțiuni băncii sale centrale și oligarhilor apropiați de Putin.

”Interzicem toate importurile de petrol, gaze şi cărbune din Rusia. Gazele ruseşti nu vor mai fi acceptate în porturile SUA. SUA au decis să sprijine poporul ucrainean şi am clarificat faptul că nu vom susţine invazia rusă asupra Ucrainei. Am luat această decizie împreună cu partenerii noştri din întreaga lume, în special cu statele europene”, a spus Biden.

La rândul său, Marea Britanie va interzice importul de petrol din Rusia în semn de protest faţă de invazia asupra Ucrainei.

Cu toate acestea, anunţul UE cu privire la o interdicţie similară pare să fie tot mai puţin probabil, din cauza temerilor legate de creşterea inflaţiei şi de eventuale represalii din partea Rusiei.

Embargoul petrolului reprezintă una dintre cele mai dure acțiuni de penalizare a Rusiei de către America de la începutul războiului. Și ar putea avea consecințe geopolitice enorme, deoarece prețul petrolului a crescut vertiginos de când Rusia a invadat Ucraina, generând costuri uriașe pentru companii și consumatori.

Mișcarea făcută de SUA îl va priva pe președintele rus Vladimir Putin de una dintre principalele surse de venituri ale guvernului său. Însă riscă în același timp și un șoc pentru sistemul economic global, iar numeroase economii ar putea fi grav afectate.

Petrolul rusesc reprezintă aproximativ un sfert din importurile de petrol ale Uniunii Europene, dar doar 3% din importurile Statelor Unite, notează The Washington Post.

În același timp, energia și gazele naturale continuă să se scumpească. Prețurile mai mari ale gazelor au impact în mai multe sectoare ale economiei. Companiile aeriene cresc și ele prețurile, transferând costurile mai mari către consumatori. Șoferii își schimbă comportamentul, reducând călătoriile, pentru a face economii. Și prețurile la produsele care sunt livrate cu camioane pot crește, de asemenea, creând un nou val de presiuni inflaționiste. În prezent, Rusia produce aproximativ 11% din petrolul mondial, sau aproximativ 10,5 milioane de barili pe zi.

Bob McNally, consultant și președinte al Rapidan Energy Group, o firmă de cercetare a pieței energetice și fost oficial în administrația George W. Bush, spune că dacă SUA și Europa ar interzice importurile de energie rusă, va fi o recesiune globală.

„Este aproape stingher pentru economia globală dacă interzicem exporturile rusești de petrol... Singurul lucru ar fi distrugerea cererii, ceea ce ar însemna creșterea prețurilor zdrobitoare. Nu văd nicio ieșire”, afirmă el.

Oficialii europeni au anunțat marți că intenționează să reducă importurile de gaz rusesc, dar nu au ajuns la o interdicție completă.

Pe de altă parte, Casa Albă explorează opțiuni de a-și convinge partenerii din Europa să impună rapid și total embargoul asupra gazului și petrolului rusesc.

Înalți oficiali de la Casa Albă, arată Washington Post, au analizat în ultimele zile o serie de măsuri menite să umple golul lăsat în țările Europei de o potențială sancțiune radicală decisă de UE împotriva Rusiei.

Aceste măsuri prevăd, printre altele, extinderea masivă în SUA a producției de „pompe de căldură”, care să fie livrate urgent în Europa. În același timp, SUA ar urma să pună la dispoziția Europei rezervele sale de petrol, până la depășirea șocului inițial.

NEWS -- WH aides in early discussions over "HEAT PUMPS FOR EUROPE" program to use US manufacturing power to send massive numbers of energy-efficient pumps to Europe to buffer Russia energy blow.

Exploring use of DPA, DOD $.

Major logistical hurdleshttps://t.co/ZrObMh91YI