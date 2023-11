Liga Campionilor: antrenorul lui Manchester United, bulversat după ce echipa lui a pierdut dramatic la Copenhaga

Manchester United a avut parte de o nouă noapte de coşmar miercuri în Liga Campionilor. După ce au condus cu 2-0, Diavolii Roşii au cedat în cele din urmă în faţa unui scenariu uluitor la Copenhaga, scor 3-4.

Antrenorul Erik ten Hag nu a fost în mod evident mulţumit de rezultat şi a fost furios în legătură cu mai multe decizii arbitrale, inclusiv decizia de a-l elimina pe Marcus Rashford la finalul primei reprize (42) pentru o intervenţie asupra lui Elias Jelert. Deşi gestul a fost involuntar, arbitrul a considerat că a fost mult prea periculos, după ce a consultat înregistrarea VAR.

"În primele 25 de minute am dictat, am dominat jocul, am condus cu 2-0, iar apoi cartonaşul roşu a schimbat totul. Am rămas în 10 oameni şi suntem foarte dezamăgiţi", a spus el.

Danezii au profitat rapid de superioritatea lor numerică pentru a egala la 2-2 în prelungirile primei reprize, după ce au fost conduşi cu 2-0. Încă o dată, ten Hag consideră că scenariul a fost distorsionat de o decizie greşită.

"Am primit două goluri înainte de pauză care nu ar fi trebuit să conteze. Primul a fost ofsaid, cu un jucător în faţa lui Andre Onana. Al doilea (un penalti acordat după un henţ.) a fost un penalti foarte dur. Mingea a fost în mâna lui, dar era atât de aproape şi mâna lui era într-o poziţie atât de normală. El (Harry Maguire) s-a dus după minge şi arbitrul are nevoie de atât de mult timp. Sunt patru meciuri, patru penaltiuri împotriva noastră, iar eu spun că trei sunt foarte discutabile", a spus Ten Hag,

Echipa daneză FC Copenhaga a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 4-3, gruparea engleză Manchester United, după ce elevii lui ten Hag au condus cu 2-0 şi 3-2.

