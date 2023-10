"Sunt pregătiți să atace grupuri de români!" Anunț îngrijorător înaintea meciul de la Budapesta, contra Belarusului

România întâlnește diseară, de la ora 21.45, naționala Belarusului, în preliminariile EURO 2024, meciul fiind programat la Budapesta.

Conform Fanatik, FRF a fost avertizată să nu iasă la plimbare, în Ungaria, cu însemne ale României.

”Ce s-a întâmplat? Avem o informaţie, aţi primit o avertizare la Federaţie din partea Federaţiei Maghiare de Fotbal care spune să nu umblaţi pe străzile din Budapesta cu semne ale României, cu steagul României, pentru că ar fi grupuri de huligani care sunt pregătiţi să atace grupurile de români şi să atace chiar oficiali români.

Este o avertizare care a venit oficial din partea Federaţiei Maghiare la sfârşitul săptămânii trecute şi în care avertizează că au informaţii că e posibil ca grupurile de ultraşi maghiari să încerce să producă incidente cu tot ceea ce înseamnă români, dacă-i văd cu semne, cu steaguri şi aşa mai departe.

Recomandarea Federaţiei Maghiare este ca jucătorii să nu iasă neapărat la plimbări sau oficialii să poarte însemnele româneşti. Nu mai vorbesc de suporteri. Îţi spun sigur.

În informarea Federaţiei Maghiare despre care noi am aflat se spune clar că au informaţii că e posibil să se producă nişte tulburări dacă li se dă apă la moară ultraşilor maghiari. Au informaţii că sunt la vânătoare. Mai ales la vânătoare de domni cu însemne şi steaguri româneşti. Să fiţi atenţi, asta e avertizarea, să nu provocaţi”, a transmis Fanatik.

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, a reacționat și a precizat că nu se teme de eventuale incidente. ”Îţi dai seama că noi nu mergem acolo la plimbare, dar vreau să îţi pun o întrebare. Noi nu jucăm cu Ungaria acum, jucăm cu Belarus. Adică Ungaria are meci cu Serbia a doua zi după noi. Nu ştiu de treaba asta. Eu acum doi ani de zile am fost la Budapesta la Campionatul European de tineret cu Mutu.

Am fost în grupă cu Ungaria. Reţineţi ce spun. Era vorba despre o întâlnire directă. I-am bătut 2-1. Am fost pe stradă, am stat vreo 4 zile acolo, am stat doar vreo două meciuri. N-a fost niciun fel de incident, am mers în trening îmbrăcaţi. Poate au dreptate, dar atunci nu au fost probleme. În doi ani de zile s-au deteriorat relaţiile între galerii?

Ţi-am spus o realitate pe care am trăit-o atunci. Maşină cu numere de România, cu însemnele României pe trening. Nu am avut probleme, acum nu înţeleg de ce am avea pentru că nu jucăm cu Ungaria”, a fost reacţia lui Mihai Stoichiţă.

