Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia Real Sociedad, într-un meci al etapei a 12-a din La Liga.

Pe Reale Arena, din San Sebastian, Ronald Araujo a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 90+2, fructificând centrarea lui Ilkay Gundogan.

În clasament, FC Barcelona a adunat 27 de puncte, ocupând locul al treilea, după Girona (31 de puncte) şi Real Madrid (28 de puncte şi un meci mai puţin jucat). Real Sociedad este pe locul 6, cu 19 puncte.

Still can't get over this vid🥹💙💙💙... Araujo is a better attacker than Rodrygo... Argue with your keyboard pic.twitter.com/nCdYGq5aL8