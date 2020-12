Marius Croitoru: L-am intrebat pe domnul arbitru de ce nu a prelungit mai mult meciul, mi-a zis ca e frig. Ii comandam domnului arbitru radiatoare puternice, sa se incalzeasca

"Din nou remiza, da. Una care, din punctul meu de vedere, nu trebuia sa fie. Dupa cum a aratat jocul, cel putin. Am dominat meciul, am avut ocazii imense, patru-cinci suturi pe spatiul portii. Apoi am luat gol la prima lor intrare in careu. Nu avem ce face, trebuie sa muncim.Avem un complex fata de Astra, din pacate. Avem un mare merit pentru ascensiunea lui Lazar, cele mai mari meciuri le face aici. Si el, si Razvan Plesca. Lazar e un portar bun, un reper important pentru fotbalul din Romania. Sirianul Al Mawas e OK, sunt multumit de el. Are nevoie de adaptare, e pe un drum bun.Pacat ca nu a marcat la ocazia pe care a avut-o. L-am intrebat pe domnul arbitru de ce nu a prelungit mai mult meciul, mi-a zis ca 'E frig'. Ii comandam domnului arbitru radiatoare puternice, sa se incalzeasca. Sa spuna arbitrii ca le e frig? Schimbarile, tragerile de timp din prelungiri...Trebuia jucat mai mult, in afara se arata patru minute de prelungire si se joaca sase. Bine, nu de asta n-am dat noi gol. Dar simplul fapt ca iti da un asa raspuns te blocheaza. N-am auzit in viata mea asa ceva. Si mie mi-era frig, avea dreptate", a declarat Croitoru la Digisport.Formatia FC Botosani a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, vineri, pe teren propriu, in compania echipei Astra Giurgiu , in etapa a XIII-a a Ligii I.