Povestea celui care ar fi putut conduce Imperiul Habsburgic, însă acum plătește pentru a vizita palatul Schönbrunn și conduce o mașină de curse

Ferdinand Habsburg-Lothringen, un tânăr austriac de 25 de ani, este pilot de curse în Campionatul Mondial de Anduranță. Dacă istoria s-ar fi scris atfel, acum ar fi stat în Palatul Schonbrun și s-ar fi pregătit să devină rege.

Ultimul reprezentant al Habsburgilor care a condus Imperiul Austro-Ungar a fost Carol I, rege al Austriei și împărat al Ungariei (sub denumirea de Carol al IV-lea). În 1918, după înfrângerea suferită în Primul Război Mondial, acesta a fost îndepărtat și obligat să plece în Elveția. În 1922, a murit pe insula portugheză Madeira.

Cele două țări, Austria și Ungaria, deveneau republici în 1918, iar Habsurgilor li s-a permis să reintre în Austria abia în 1961, după ce nepotul lui Carol I a semnat un document prin care renunță la orice pretenție de a conduce țara.

Strănepotul lui Carol I al Austriei are un nume potrivit pentru un rege, Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard von Habsburg-Lothringen, însă nu deține nici palate și nici nu se plimbă în trăsuri aurite, scrie NY Times într-un articol.

Ferdinand Habsburg-Lothringen are 25 de ani, este pilot de curse în FIA World Endurance Championship și locuiește cu sora lui mai mică într-un apartament din Viena. Mai are o soră mai mare la Londra, iar părinții lui sunt divorțați. Tatăl lui (care acum ar fi putut fi rege) locuiește la Porto, iar mama lui la Madrid.

Ca să viziteze palatul Schönbrunn, ceea ce ar fi putut fi reședința lui, plătește un bilet de intrare de minim 20 de euro, la fel ca orice turist.

“La Schönbrunn este un dormitor care ar fi fost al meu acum, în calitate de prinț moștenitor. Prima dată când am vizitat palatul aveam 14 ani și am fost cu școala. Mă și gândeam atunci, în niciun caz nu mi-aș fi amenajat camera așa“, a spus el pentru New York Times.

Ca să meargă la cripta Capuchin, unde sunt înmormântați bunicii lui, și unde va fi și el înmormântat, mai scoate opt euro din buzunar. “E puțin cam aiurea, nu? Trebuie să plătesc să vizitez ceea ce va fi locul meu de odihnă”.

Ferdinand Habsburg-Lothringen are și un titlu: arhiduce al Austriei și prinț regal al Ungariei. Sunt titulaturi care nu mai reprezintă nimic concret la ora actuală. Totuși, există câteva reuniuni anuale la care participă la Vatican, unde primește un loc de onoare, are ocazia unor întâlniri cu papa, și, după decesul tatălui lui, va trebui să aibă grijă de Ordinul Lânii de Aur, un ordin cavaleresc înființat în anul 1430.

Membrii acestui Ordin (unii fiind chiar șefi de state sau de guverne) se întâlnesc o dată pe an pentru a discuta probleme curente ale lumii. “E un fel de think-tank”, spune el.

Există însă și alte beneficii

Habsburgii - în prezent trăiesc aproximativ 600 dintre ei, a spus el - încearcă să păstreze legătura. „Avem un grup de WhatsApp”,„Pot călători oriunde în lume și trimit mesaje grupului și spun unde merg și când, și există o casă în care să stau.” El a adăugat râzând: „Este ca un Airbnb gratuit pentru noi, Habsburgii”.