Fost internațional român făcut praf de a doua soție: “Atât îl duce capul. Mi-a pus clauză de confidențialitate de 50.000 de euro“

Unul dintre foștii internaționali români se află în mijlocul unui scandal conjugal, cu cea de a doua sa soție.

Florentin Petre, fost jucător la Dinamo, și Margarita Peychinska, fostă Miss Bulgaria, sunt la cuțite, și își spală rufele în public.

După ce Petre a acuzat-o pe bulgăroaică, a doua lui soție, că nu l-a sprijinit în carieră, aceasta a ripostat dur, cu un mesaj în social media.

“În ultimele zile au apărut câteva articole cu informații care sunt departe de realitate.

Singurul motiv pentru care vreau să mă justific, este copilul meu. Nu îmi doresc sub nici o formă, într-o zi, Alex să îmi reproșeze că tatăl lui a plecat din cauza mea sau că eu sunt de vină pentru problemele lui Florentin în plan profesional, așa cum reiese din interviul acordat de el. În podcastul respectiv minute în șir am fost acuzată de multe chestiuni care nu au nicio legătura cu adevărul.

Am fost blamată că din cauza articolelor care au apărut în presă anul trecut el și-a dat demisia de la echipa din Piatra Neamț dar contractul lui a fost reziliat pe data de 07.11, iar declarațiile mele în presă au ieșit două săptămâni mai târziu. Adevăratul motiv al plecării este undeva pe lângă Dunăre.

Am fost acuzată că i-am pătat imaginea. Care imagine? De familist convins și soț de nota 10, creată cu poze și postări pe Facebook? Imaginea asta trebuia să fie susținută și cu fapte, ceea ce nu s-a întâmplat.

Mi-a cerut să-i semnez contract de confidențialitate dar nu a menționat că a pus clauză de 50 de mii euro. L-aș întreba pentru ce ai nevoie de acest contract, dacă tu nu ai greșit cu nimic și ești curat ca lacrima? Susții că ai fost și ești in continuare corect cu mine, atunci nu ar trebui să-ți fie frică de ce aș putea să spun eu, nu-i așa?!

A spus în fața microfonului că eu nu l-am sprijinit, că nu am vrut să-i fiu alături pe unde a antrenat. Dar a uitat să spună că atunci când el a fost plecat, eu, pe lângă copilul nostru, aveam grijă și de copilul lui mijlociu și de tot ce ține de casă. Trebuia să ne mutăm cu toții?!? A uitat să spună câte oferte de la echipe de lângă București a refuzat, oferte care îi permiteau să fie acasă tot timpul, lângă familie. E mai ușor să dai vina pe altul decât să îți asumi că niciodată nu ai luat deciziile în favoarea celor dragi, ci doar cum îți vă fi ție bine.

Căsnicia noastră, cum a spus el în interviu, s-a destrămat cu 2-3 ani înainte. Este un lucru pe care eu nu îl știam, nu eram ținută la curent că existau probleme între noi. Probabil asta e versiunea spusă în fața cuiva și pe care, din câte văd, încearcă să o susțină fără să țină cont că este o mare minciună. Atunci când într-o relație sau căsnicie sunt probleme, de obicei, se discută, nu lași persoana de lângă tine să creadă că totul este ok și apoi când te decizi să pleci spui că de ani de zile partenerul tău nu a fost capabil să te facă fericit. Mai ales când adevăratul motiv a despărțiri este relația extraconjugală, începută cu mult timp înainte. Ceea ce s-a întâmplat, a fost un șoc imens atât pentru mine cât și pentru copilul nostru. Până acum un an Alex a trăit într-o familie în care părinții lui se iubeau (cel puțin așa credeam eu) și nu a fost niciodată martor la certuri sau neînțelegeri. De a lungul anilor am avut destule motive să plec dar am rămas pentru că am pus familia pe primul loc și pentru că l-am iubit pe Florentin mai mult decât m-am iubit pe mine.

A declarat că fiecare ban pe care îl câștiga intra în contul meu. Din nou afirmații spuse pe jumătate. A omis să spună motivul pentru care salariul lui intra acolo și nu în contul lui.

Așadar, încercarea lui să se victimizeze poate să aibă succes doar printre oamenii care nu ne-au cunoscut ca un cuplu.

Și nu pe ultimul loc. Să te lauzi cum abia aștepți să te însori a treia oară, când încă nici nu ai divorțat oficial, mi se pare penibil. Gândirea “era să mor de 2 ori, am voie să fac ce vreau fără să îmi pese că asta îi afectează pe cei din jur” este tipică unui om imatur și egoist. Dar aveți o vorbă aici în România:atât îl duce capul”, a scris ea pe facebook.

