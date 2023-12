Florinel Coman, care l-a înjurat pe arbitrul Colțescu: ”O să mă vedeți doar ca la acest meci, nu voi mai comenta nimic”

CFR Cluj a terminat la egalitate cu FCSB, 1-1 (1-1), duminică seara, în Gruia, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.

Grecul Panagiotis Tachtsidis (8) a deschis scorul în acest derby, cu un şut la colţul lung, din careu. FCSB a egalat prin Darius Olaru (26), lansat excelent în careu de Florinel Coman.

În debutul reprizei secunde s-a consumat o fază controversată, Florinel Coman (51) a marcat pentru oaspeţi cu un şut de la circa 30 de metri, dar, solicitat din camera VAR, arbitrul Sebastian Colţescu a anulat golul în urma vizionării reluărilor, pentru un fault anterior al lui Valentin Creţu la Philip Otele.

Florinel Coman l-a înjurat pe arbitrul Colțescu atât în momentul în care acesta din urmă s-a dus la cabina VAR, dar și după ce a anulat golul. Surprinzător, la interviul de după meci, mojlocașul FCSB-ului a dat o declarație cu totul contrară.

”Un meci foarte frumos, un meci bun. Am luat acel gol pe o greșeală, dar se întâmplă, nu e nicio problemă. M-am înțeles perfect cu Darius, am dat gol și ăsta a fost meciul. Nici nu au fost nervi, a fost totul super. S-a anulat golul, nu știu ce a fost, dar nu am ce să spun.

Îmi cer scuze pentru ce am făcut meciul trecut, îmi prezint scuzele domnului Bîrsan și îmi promit mie că nu voi mai face niciodată așa ceva. S-a văzut urât, mi-a fost rușine, îmi pare rău, o spun cu toată sinceritatea, nu se va mai întâmpla. O să mă vedeți doar ca la acest meci, nu voi mai comenta nimic.

Am prins un șut foarte bun, din păcate, nu a fost gol. Felicit CFR-ul pentru un meci foarte bun, nu i-am văzut de mult să joace așa de frumos. Mai sunt două meciuri foarte grele, trebuie să fim montați și să câștigăm”, a spus Coman.