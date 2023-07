Florinel Coman, după FCSB - Dinamo: "Îi felicit pe dinamovişti, dar mai au de lucrat" Ce spune despre gestul cu telefonul

Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, crede că Derby de România trebuia să se joace pe un stadion mai mare. De mâine, spune el, ne concentrăm pe meciul din Conference League.

„Important este că am câştigat în derby şi asta ne dă elan pentru meciul următor, din Europa. Am jucat acest derby pentru suporteri, au venit în număr foarte mare, i-am văzut ieri, la casele de bilete şi lor le dedicăm victoria. Derby de România trebuie să se joace pe un stadion mare, pentru că este meciul campionatului, ne era dor de acest derby. Îi felicit pe dinamovişti, au jucat bine, dar mai au de lucrat.

Mă bucur că am reuşit să înscriu împotriva celor de la Dinamo, încerc să mă perfecţionez şi să şutez cu stângul, am marcat cu stângul, dar important este să câştigăm, pentru că am început foarte bine acest campionat, avem un lot omogen, valoros, nu văd de ce nu ne-am atinge obiectivul.

Îmi cer scuze dacă gestul meu, cu telefonul, a părut urât, a fost o glumă, nimic altceva. De mâine ne axăm pe meciul din Coneference League, pe care trebuie să îş câştigăm, pentru România în primul rând, pentru noi, pentru suporteri”, a declarat Florinel Coman după victoria cu 2-1 obţinută sâmbătă de FCSB în meciul cu Dinamo.

Ads