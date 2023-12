Secret Santa în Formula 1: Calendarul cu Bottas nud, carte de bucate și tequila VIDEO

Este deja o tradiţie în paddock ca piloţii să joace rolul de Moş Crăciun secret şi să îşi facă reciproc nişte cadouri.

Piloţii trebuie apoi să încerce să ghicească care dintre colegii lor de cursă este Moşul lor secret.

În aceast an, calendarul cu Valtteri Bottas nud, carte de bucate, tripod, mini-coş pentru baschet, mingi de golf, tequila, slip sunt câteva dintre cadourile de Crăciun pe care le-au făcut piloţii din Formula 1 colegilor lor ca Secret Santa.

Valtteri's Secret Santa gift this year *might* just land him on the naughty list 😜#F1 @ValtteriBottas pic.twitter.com/CbVnJw0md4