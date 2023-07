Surpriza de la Silverstone: ce echipă a "umblat" la mașini și a reușit să se apropie de Verstappen în calificări

Max Verstappen a reușit să se claseze pe primul loc la finalul calificărilor pentru Marele Premiu al Marii Britanii, care va avea loc duminică pe celebrul circuit de la Silverstone.

Dacă performanța lui Verstappen nu mai miră pe nimeni, surpriza a venit din partea mașinilor care l-au urmat.

Este vorba despre bolizii Mclaren pilotați de Lando Norris și Oscar Piastri, care s-au clasat pe locurile doi și trei.

McLaren a venit la Silverstone cu două mașini schimbate în bine, aducând "upgrade-uri" semnificative.

Pe patru și cinci sunt piloții Ferrari, Charles Leclerc și Carlos Sainz, iar de pe șase și șapte vor pleca cei doi coechipieri de la Mercedes, George Russell și Lewis Hamilton.

Marele Premiu al Marii Britanii va avea loc duminică, de la ora 16.00.

LANDO: "Pretty insane. My last lap was a good lap. I could hear Zak on the radio on the in lap, which is the best thing ever"#BritishGP #F1 pic.twitter.com/pRu11RNH8J — Formula 1 (@F1) July 8, 2023

OSCAR: "What a qualifying session. We were almost out in Q1 and Q2, but the car was like a rocket ship in Q3"#BritishGP #F1 pic.twitter.com/v9EYHntHbz — Formula 1 (@F1) July 8, 2023

