Formula 1: Carlos Sainz aduce victoria pentru Ferrari în Singapore. Bătălie dură în finalul cursei

Pilotul Carlos Sainz (Ferrari), plecat din pole-position, a câștigat cursa de Formula 1 din Singapore.

Sainz a gestionat foarte bine cursa și a făcut față atacurilor urmăritorilor. În ultimele tururi, Sainz, Norris, Russell și Hamilton au rulat în trenuleț, cu piloții Mercedes având avantajul pneurilor mai proaspete.

Dar Russell a greșit în ultimul tur, a intrat în parapet și podiumul final a fost: Sainz (Ferrari), Norris (McLaren) și Hamilton (Mercedes).

Plecat de pe 11, campionul mondial Max Verstappan a încheiat pe cinci, în urma lui Charles Leclerc.

Russell greșește în ultimul tur

LAP 62/62

"Aggggghhhhhh, no, no!!!!"

Russell is into the barriers and out! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/4h8ybvTy1F