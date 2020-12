Accidentare grava pentru Haaland. Cat va lipsi starul lui Dortmund

Haaland, cu 16 goluri marcate in 12 aparitii in Liga Campionilor pentru Dortmund, nu a intrat pe teren in meciul de miercuri cu Lazio (1-1), din grupa F.Lucien Favre a explicat ca internationalul norvegian a suferit la antrenament, marti, o leziune musculara la coapsa care s-a dovedit apoi mult mai grava decat se anticipa:: ''Erling nu va mai juca pana in ianuarie. Poate ca a jucat prea mult. El s-a accidentat la antrenament. Am crezut la inceput ca nu este prea rau, dar acum nu mai putem schimba nimic''.Dortmund este lider in grupa sa cu zece puncte, urmata de Lazio - 9p, FC Bruges - 7p, Zenit Sankt-Petersburg - 1p.In acest sezon, Haaland a marcat zece goluri in Bundesliga.CITESTE SI: