S-a reluat fotbalul in SUA

Meciul a avut loc la complexul ESPN World Wide of Sports de la Disney World, in Florida. Atacantul portughez Nani, fost jucator de la Manchester United , a adus victoria echipei Orlando, in minutul 90+7. Chris Mueller '70 a egalat, dupa ce Juan Agudelo '47 a deschis scorul pentru Inter Miami.Cu putin timp inainte de start, zeci de jucatori de la diferite cluburi din MLS s-au aliniat in jurul terenului, pentru a protesta in tacere fata de rasism si de violentele politiei. Jucatorii, imbracati in tricouri negre si purtand masti si manusi negre, au tinut pumnii ridicati timp de opt minute si 46 de secunde, o referire la decesul lui George Floyd, survenit la 25 mai, la Minneapolis, cu gatul aflat tot atat timp sub genunchiul unui politist.Chiar dupa fluierul de start, jucatorii din Miami si Orlando au ingenuncheat, intr-un gest de solidaritate cu miscarea antirasista Black Lives Matter care a traversat lumea in semn de protest dupa moartea lui George Floyd.Campionatul MLS, suspendat dupa doua etape, la jumatatea lunii martie, s-a reluat, miercuri, la Orlando, intr-un format similar cu Cupa Mondiala, cu o faza a grupelor si cu una eliminatorie, intr-o "bula" care trebuie sa protejeze participantii de noul coronavirus.Insa patru noi jucatori de la Nashville SC au contractat virusul Sars-CoV-2, potrivit site-ului de The Athletic. Daca informatiile sunt confirmate, aceasta situatie ar duce numarul de jucatori pozitivi ai echipei la noua. Primele cinci cazuri au fost confirmate marti. FC Dallas a fost nevoita sa se retraga din competitie, luni, dupa ce zece jucatori si un membru al staff-ului au fost testati pozitiv.