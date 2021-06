Nebunie la EURO 2020! 10 goluri marcate in ultimele doua meciuri din grupa Spaniei. Cu cine vor juca ibericii in optimi

Spania a reusit scorul competitiei, scor 5-0, cu Slovacia, iar Suedia a invins Polonia, scor 3-2, cu un gol marcat in minutul 90+4 si dupa ce a avut 2-0, dar a fost egalata de Lewandowski. Polonezii si slovacii parasesc turneul.CLASAMENTUL FINAL GRUPA E1. Suedia - 7 puncte2. Spania - 5 puncte3. Slovacia - 3 puncte4. Polonia - 1 puntGolul victoriei marcat de nordici in ultimul minut, cu Polonia, o trimite pe Spania sa joace, luni, in optimi cu Croatia.Suedia va juca in faza urmatoare cu Finlanda / Ucraina sau Cehia.