Alexander David Gonzalez si Ismael Lopez Blanco au semnat cu Dinamo

48 de selectii si un gol are Alexander David Gonzalez pentru echipa nationala a Venezuelei.Sezonul trecut la CD Mirandes, in Segunda Division, 32 de meciuri in campionat si 6 in Cupa Spaniei, Alexander David Gonzalez a mai evoluat in cariera pentru Caracas (Venezuela), Young Boys, Aarau si Thun (Elvetia), Huesca si Elche (Spania).6 este numarul echipelor la care a evoluat Ismael Lopez Blanco: Athletic Bilbao, Real Zaragoza, Lugo, Sporting Gijon, Omonia Nicosia si Tenerife.Ismael Lopez Blanco a adunat 66 de meciuri (2 goluri ) in La Liga si 95 de partide (8 goluri) in Segunda Division, fiind convocat in cariera la loturile nationale U19 si U17 ale Spaniei.