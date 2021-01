Rascoala fara precedent in fotbal: "Rasisti sunteti voi". Somatie adresata federatiei engleze in cazul Cavani

Ca raspuns la un mesaj de felicitari ce i-a fost adresat de un prieten dupa ce a marcat doua goluri in victoria reusita de Manchester United la Southampton (3-2) pe 29 noiembrie, Cavani a scris pe Instagram "Gracias negrito" ("multumesc, negrisorule"), conform agerpres.ro.Dupa ce a sters mesajul, Cavani si-a cerut scuze, iar United l-a aparat, explicand ca atacantul a folosit cu intentii prietenoase acel cuvant, ce are o conotatie diferita in America de Sud.Aceste explicatii nu au fost suficiente pentru ca jucatorul sa evite o suspendare, o amenda de 100.000 de lire sterline si obligatia de a urma un curs de constientizare.AFU a criticat insa FA, afirmand ca aceasta "a comis un act discriminatoriu impotriva culturii si a felului de viata al uruguayenilor". "Ignoranta totala fata de viziunea multiculturala a lumii: acesta e rasism", se mai arata in comunicatul distribuit pe Twitter de capitanul nationalei Uruguayului, Diego Godin.Sindicatul jucatorilor uruguayeni sustine ca atacantul lui United "nu a comis niciodata vreo fapta ce ar putea fi interpretata ca rasista", iar comentariul ce i-a atras suspendarea este "o expresie obisnuita" in aceasta tara sud-americana "pentru a face referire cu afectiune la cineva drag, la un prieten apropiat"."Sanctiunea arata o viziune partinitoare, dogmatica si egocentrica, ce nu admite decat lectura pe care vrea sa o impuna plecand de la interpretarea sa subiectiva, partinitoare si exclusiva, oricat ar fi ea de falsa", a afirmat sindicatul.AFU a cerut Federatiei engleze "sa anuleze imediat sanctiunea impotriva lui Edinson Cavani si sa-i restabileasca imediat buna reputatie si onoarea".Saptamana trecuta, Academia uruguayana de Litere a acuzat Federatia engleza de fotbal de "ignoranta" in cazul lui Cavani. Academia uruguayana de Litere considera ca FA "a comis o nedreptate grava fata de sportivul uruguayan si-a aratat ignoranta pronuntandu-se cu privire la folosirea limbii spaniole, fara sa tina cont de complexitate si de context".Cavani, care a reusit patru goluri pentru United in acest sezon, a ratat meciul de campionat de vineri cu Aston Villa (2-1) din cauza suspendarii. El nu va putea fi folosit miercuri in semifinala Cupei Ligii engleze impotriva lui Manchester City si sambata, in partida cu Watford, din turul 3 al Cupei Angliei.FA nu a raspuns imediat solicitarii Reuters de a face un comentariu.Citeste si: Ion Tiriac a sfatuit-o pe Serena Williams sa se retraga, iar sotul jucatoarei a raspuns dur: "Nimeni nu da doi bani pe ce crede el"