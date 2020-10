Incep sa vina banii la Dinamo. Din Spania, Cortacero a virat 400 000 de euro in conturile clubului

Spaniolii au virat in conturile echipei din Stefan cel Mare aproximativ 400.000 de euro.Banii vor acoperi o mare parte din restantele salariale, scrie sport.ro."Mi-au zis ca este un proiect foarte mare la Dinamo , in care se va investi 10 milioane de euro in primul an. Mi-au zis ca acesta va fi bugetul.Nu stiu daca aici sunt incluse si datoriile, dar oricum 10 milioane este o suma considerabila, un buget bun, sanatos, poti sa aduci jucatori de calitate. Au zis ca vor face o academie serioasa, in stilul spaniol. A fost un proiect pe care am dorit mereu sa-l am in Romania", a spus antrenorul dinamovist, Cosmin Contra la gsp.