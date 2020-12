Cosmin Contra: "Am ajuns la limita limitelor". Ce spune despre incheierea contractului cu Dinamo

"Nu stiu daca s-a trimis ce trebuie sa se trimita. Nu am vesti de la avocat. Nu stiu cand se va trimite acea notificare cu terminarea contractului. Da, astazi probabil se va intampla. Nu le-am spus baietilor, am facut antrenament normal. Maine probabil ma voi duce sa-mi iau la revedere de la jucatori. De doua zile Rufo Collado nu a mai ajuns la Saftica. Inainte venea in fiecare zi. Jucatorii stiu foarte bine prin ce am trecut. Este o chestie a mea personala, chiar am ajuns la limita limitelor. Nu stiu situatia jucatorilor, cine va pleca, cum va pleca. Din ce am inteles eu cam majoritatea au instiintat clubul de neplata banilor. Eu am nevoie sa fac pasul asta. Intotdeauna sunt dispus la negocieri, dar se pare ca nu am cu cine sa ajung la o intelegere", a spus Contra.El a precizat ca daca ar fi vazut o "farama de speranta" in ultimele trei luni in ceea ce priveste partea financiara, atunci situatia poate ar fi fost altfel. "Am o durere in piept de vreo trei saptamani care nu mi se mai duce, asa ca prefer sa ma dau la o parte din toate punctele de vedere. Mi-as dori in ceasul al 12-lea sa se intample un miracol, sa fie un vis urat ce s-a intamplat pentru toata suflarea dinamovista, sa fi trait doar eu acest vis urat, sa vina banii cu nemiluita. Am dat un master de cum sa antrenezi jucatori cu probleme in trei luni de zile. Vreau sa ma duc sa ma linistesc acasa, cu familia, si sa am parte de niste sarbatori fericite", a adaugat tehnicianul.Citeste si: Povestea afaceristului roman care sponsorizeaza echipa de fotbal Juventus Torino