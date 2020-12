Moment istoric pentru fotbalul romanesc. La 18 ani, fundasul Dragusin a debutat la Juventus, in Liga Campionilor

In varsta de 18 ani, Dragusin a fost aruncat in lupta de antrenorul Andrea Pirlo in minutul 69, in locul turcului Demiral."Forta, dezinvoltura si personalitate. Acesta este Dragusin, gigantul din Romania", scria presa italiana despre fundasul central de 1,91 metri atunci cand romanul a fost promovat pentru prima data la echipa mare a lui Juve, alaturi de Cristiano Ronaldo si de celelalte vedete ale torinezilor.Citeste si: VIDEO Cutremurator: Diego Maradona a murit intr-o casa fara baie normala. Locuinta, improvizata dintr-o sala de jocuri