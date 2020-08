LIVE: Dinamo - Hermannstadt 1-1, Jo Santos deschide scorul, egaleaza Sorescu din penalty

Rezerve: R. Grigore, M. Popescu, Mihaiu, D. Popa, V. Borcea, Bani, R. Zamfir, EsanuAntrenor: Gigi MultescuHermannstadt: Cristiano - Voda, Scarlatache, I. Stoica, Busu - R. Pires, Dalbea - B. Iordache, Jo Santos, Buzan - Ad. BalanRezerve: E. Novo, Sintean, P. Petrescu, L. Dumitriu, Fabio Fortes, Al. FloricaAntrenor: Ruben AlbesMinutul 1 - a inceput meciulMinutul 17 - Jo Santos suteaza, dar mingea trece peste poartaMinutul 23 - ocazie mare Hermannstadt, Balan trimite cu capul peste poarta din pozitie foarte bunaMinutul 33- Jo Santos inscrie pentru HermannstadtMinutul 43 - Petrisor Petrescu trimite direct din lovitura in libera in bratele lui StratonMinutul 45+1 - PauzaMinutul 46 - a inceput repriza a douaMinutul 52-Daniel Popa trimite primul sut pe poarta pentru DinamoMinutul 54 - Deian Sorescu suteaza spre poarta sibiana, insa respinge portarulMinutul 60 - Sorescu egaleaza pentru Dinamo din penaltyMinutul 66 - Portarul sibian scoate in extremis sutul lui Bani