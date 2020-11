VIDEO Mesajul de 4 secunde cu care Mirel Radoi si tricolorii nationalei mari i-au incurajat pe cei de la tineret

"Baieti, suntem cu gandul si inima alaturi de voi! Luptam impreuna! Hai, Romania!", a fost mesajul transmis de Radoi si tricolori , conform news.ro.Nationala Under 21 va intalni, marti, Danemarca, la Ploiesti, pe stadionul "Ilie Oana". Romania are nevoie de o victorie pentru a obtine calificarea la turneul final, in timp ce Danemarca si-a asigurat deja prezenta la competitia din Ungaria si Slovenia.Citeste si: Pandemia l-a obligat sa-si caute un job. Campionul olimpic care s-a angajat curier si livreaza mancare