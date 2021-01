Reactia atacantului Edinson Cavani, dupa ce a fost suspendat pentru rasism: "Accept, dar nu sunt de-acord"

"Accept sanctiunile disciplinare, stiind ca sunt strain de normele limbii engleze, dar nu sunt de-acord cu punctul de vedere" al FA, a scris Cavani pe Twitter "Imi cer scuze daca am jignit pe cineva exprimandu-mi afectiunea pentru un prieten, asta n-a fost deloc intentia mea", a adaugat fostul fotbalist al lui Paris Saint-Germain."Sunt impacat cu mine insumi, fiindca stiu ca mi-am exprimat intotdeauna afectiunea potrivit culturii mele si felului in care traiesc", a spus el.Ca raspuns la un mesaj de felicitari ce i-a fost adresat de un prieten dupa ce a marcat doua goluri in victoria reusita de Manchester United la Southampton (3-2) pe 29 noiembrie, Cavani a scris "Gracias negrito" ("multumesc, negrisorule").Dupa ce a sters mesajul, Cavani si-a cerut scuze, iar United l-a aparat, explicand ca atacantul a folosit cu intentii prietenoase acel cuvant, ce are o conotatie diferita in America de Sud.Aceste explicatii nu au fost suficiente pentru ca jucatorul sa evite o suspendare, o amenda de 100.000 de lire sterline si obligatia de a urma un curs de constientizare.Din cauza suspendarii, Cavani nu va putea juca in meciul de campionat de vineri cu Aston Villa, in semifinala Cupei Ligii engleze impotriva lui Manchester City si in partida cu Watford din turul 3 al Cupei Angliei.Citeste si: Primele informatii despre fotbalistul caruia i-a explodat petarda in mana: "Cand bonavul e la pat, totul e in plan secund". A vrut sa-si protejeze copiii