Prima reactie a sefului fotbalului romanesc dupa scandalul de rasism din Champions League. "Cuvintele pe care le-am auzit nu au ce cauta in fotbal"

Seful fotbalul romanesc asteapta raportul UEFA pentru a lua masuri."Cuvintele pe care le-am auzit toti nu au ce sa caute in fotbal, cu atat mai mult cu cat arbitrii seteaza standardul pentru respectarea regulilor si a echilibrului pe teren.Noi, ca Federatie, nu numai ca respectam valorile UEFA in ceea ce priveste incluziunea sociala, antirasismul si stoparea instigarii la ura, dar le si promovam. Avem un amplu program educational in acest sens.In ultimii patru ani, dupa ce am adoptat Strategia Antidiscriminare a FRF , am dezvoltat peste 10 proiecte de responsabilitate sociala pentru jucatori antrenori , oficiali.Asadar, daca se va dovedi ca a fost vorba de rasism, nu va exista nicio intelegere din partea mea. Trebuie sa asteptam insa toate detaliile concrete ale acestui incident pentru a trage concluzii.Intentia nu pare sa fi fost nicidecum una de a jigni, cred ca e evident. Raportul UEFA ne va clarifica desfasurarea incidentului si masura vinovatiei pentru cei implicati", a spus Razvan Burleanu pentru Prosport Ovidiu Hategan si colegii sai sunt implicati intr-un scandal urias de rasim in Champions League.Meciul PSG - Istanbul BB a fost suspendat dupa cateva minute, pentru ca turcii nu au mai vrut sa continue partida.Ei ar fi fost deranjati de un cuvant pe care l-ar fi adresat Sebastian Coltescu unui om din staff-ul turcilor.CITESTE SI: Presa din Turcia, furibunda asupra lui Sebastian Coltescu. Se cere o "pedeapsa istorica" pentru arbitrul roman