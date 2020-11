FOTO Sotia romanca a unui fotbalist celebru a pozat topless la o luna dupa nastere

Sarah Kohan are 26 de ani si nu si-a ascuns niciodata originile romanesti, provenite de la unul dintre parinti. Ea s-a consacrat in spatiul online ca blogger de turism si, de asemenea, a devenit cunoscuta dupa ce s-a cuplat cu fotbalistul Javier Hernandez (31 de ani). Cel poreclit "Chicharito" joaca in prezent in State, la LA Galaxy, insa in CV-ul sau se afla echipe precum Real Madrid sau Manchester United . Cei doi au impreuna doi copii, un baiat de un an si jumatate si o fetita, ultima fiind nascuta la inceputul lunii octombrie 2020.Revenind la romanca Sarah, aceasta beneficiaza de o conditie fizica de invidiat, care i-a permis sa pozeze pe Instagram chiar si in ultima parte a sarcinii, cu burtica de gravida proeminenta la vedere. De asemenea, refacandu-se foarte repede, ea si-a surprins fanii cu o fotografie topless la numai o luna dup ce a nascut-o pe micuta Nala.Citeste si: Ce o asteapta pe Simona Halep in Australia. Politia va sta pe urmele ei si posibil vaccin obligatoriu