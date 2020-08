Antrenorul Craiovei, Cristiano Bergodi, a fost testat pozitiv cu COVID-19

La o zi dupa meciul impotriva CFR-ului, tot lotul echipei oltene a fost testat si s-a descoperit un caz pozitiv."In urma testului COVID-19 efectuat ieri, intreg lotul de jucatori este NEGATIV, in timp ce in randul staffului tehnic a fost depistat un caz pozitiv. Din fericire, colegul nostru este asimptomatic", este comunicatul echipei Universitatii Craiova. Cristiano Bergodi ar fi persoana testata pozitiv, anunta Digisport.Oltenii au terminat Liga 1 pe locul 2 si va juca in Europa League.