Bucuria nebună a Gabrielei Ruse. Românca e în semifinale la Transylvania Open după un meci fantastic VIDEO

Jucătoarea română de tenis Elena-Gabriela Ruse s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului Transylvania Open (WTA 250), găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca şi dotat cu premii totale de 259.303 dolari, după ce a învins-o pe Emiliana Arango cu 6-1, 0-6, 6-1.

Ruse (25 ani, 188 WTA), beneficiara unui wild card, a obţinut victoria într-o oră şi 45 de minute, în care seturile au fost câştigate fără drept de apel.

Românca a reuşit cel mai bun rezultat al său în acest an, în faţa unei adversare care a avut evoluţii apreciate în ultima vreme. Jucătoarea columbiană (22 ani, 118 WTA) venea după un sfert de finală la turneul WTA 1.000 de la Guadalajara, la care le-a învins pe Anastasia Potapova, Sloane Stephens şi Taylor Townsend.

Gabriela Ruse şi-a asigurat un cec de 11.275 de dolari şi 110 puncte WTA, iar în penultimul act o va înfrunta pe Ana Bogdan sau pe Rebeka Masarova (Spania).

Ruse va juca vineri seara şi în sferturi la dublu, alături de americanca Alycia Parks, pe care a învins-o în primul tur la simplu.

La finalul partidei din sferturi, Gabriela Ruse s-a descătușat în fața spectatorilor. Ea s-a așezat în genunchi pe teren, făcând și semnul crucii.

This is what it means 🥲

Elena-Gabriela Ruse defeats Arango 6-1, 0-6, 6-1 in Cluj-Napoca for her first WTA semifinal in 2️⃣7️⃣ months!#TO2023 pic.twitter.com/A1zERvX32P