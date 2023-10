Jucătoarea de tenis din România care a fost autoarea unei reveniri de senzație: "La 3-0 pentru adversară, m-am gândit la Nadal"

Din cele şapte românce aflate pe tabloul principal al turneului WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, patru s-au calificat în optimile de finală, iar Jaqueline Cristian va juca în primul tur miercuri.

Gabriela Ruse a obținut o victorie mare, importantă și tensionată, după trei seturi dramatice, cu Alicia Parks, favorita 2 a turneului și numărul 54 mondial. A fost 6-2, 1-6, 6-4 pentru Gabi, care și-a asigurat astfel calificarea în optimile de finală la Transylvania Open. Gabi a revenit de la 0-3 în setul decisiv (dublu break). Și a câștigat ultimele patru game-uri ale meciului.

„La 3-0 pentru ea în decisiv, mi-au venit în minte cuvintele lui Nadal. El mereu spune că luptă pentru fiecare punct și, până la urmă, la 3-0 m-am detașat puțin de tot ce se întâmpla în momentul ăla pentru că simțeam că mi-a scăpat meciul printre degete. Am încercat să mă focusez pe fiecare punct și cred că asta a fost cheia succesului. Am luptat până la final și, la un moment dat, am reintrat în meci. Mă bucur extrem de mult că am făcut un meci atât de mare acasă. Dacă nu era publicul, nu știu dacă aș fi putut să scot un meci atât de bun. Am muncit mult în ultima perioadă. S-a văzut câteodată, altădată nu. Sunt foarte, foarte fericită cu ceea ce s-a întâmplat astăzi pe teren. Ea a trebuit să înfrunte mai multe lucruri: pe mine, publicul, condițiile de aici. Și cred că a fost foarte greu pentru ea. Chiar am vorbit cu ea în vestiar și îmi spunea că e puțin obosită, pentru că a făcut foarte multe turnee. Și o înțeleg, pentru că și eu, când am fost aproape de Top 50, jucasem foarte multe turnee", a spus Gabi la conferința de presă.

Patricia Ţig s-a calificat în optimi după ce a învins-o pe grecoaica Martha Matoula cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-3. Ţig (29 ani, 462 WTA) s-a impus după mai bine de trei ore de joc (3 h 07 min) în faţa unei adversare venite din calificări (26 ani, 327 WTA).

Ana Bogdan s-a calificat și ea în turul al doilea, după ce a învins-o pe bulgăroaica Viktoria Tomova cu 6-4, 6-1. Ana Bogdan (30 ani, 73 WTA), a cincea favorită, s-a impus după o oră şi 25 de minute.

„Am început un pic mai greu, mai lent, am încercat să mă obișnuiesc cu luminile, cu culorile. După aceea, mi-am intrat în ritm, am fost foarte concentrată la fiecare punct. Mi-am dorit să fac un meci cât mai frumos, cât mai bun și m-am și bucurat de ceea ce am făcut acolo, pe teren. Cred că ăsta e cel mai important lucru ca sportiv de performanță, să te bucuri de ceea ce faci. Pentru mine, Transylvania Open e cel mai bun turneu WTA 250 din lume. Este turneul meu de suflet, are o semnificație specială pentru mine, pentru că joc acasă. Iubesc acest loc, iubesc acest teren, iar asta îmi dă și multă energie să joc cât mai bine", a spus Ana Bogdan.

Miriam Bulgaru s-a calificat și ea în turul doi la Transylvania Open, după o victorie importantă contra jucătoarei din Turcia Ipek Oz. A fost 7-5, 6-3 pentru Miriam Bulgaru, care obține astfel prima ei victorie pe tabloul principal al unui turneu WTA 250. Deși în acest sezon Miriam a avut câteva rezultate notabile în turnee de categorie WTA125K (semifinale în Slovenia, la Ljubljana, turul doi la Makarska, venind din calificări), victoria de la Cluj se poate dovedi una dintre cele mai importante ale carierei: avansează pentru prima dată în optimile unui turneu WTA 250, chiar în fața propriilor suporteri, acasă, după o evoluție solidă, spectaculoasă.

"Am fost foarte emoționată la început. Mă așteptam să am emoții, doar că au fost mai mari: arena, introducerea jucătoarelor, totul este copleșitor. S-au văzut emoțiile în primele game-uri, dar mă bucur că la începutul setului al doilea am fost eu, am fost focusată, am dat ce aveam mai bun și s-a văzut imediat. Mă bucur de jocul pe care l-am arătat publicului", a spus Miriam Bulgaru la conferința de presă de după frumoasa ei victorie cu Ipek Oz.

Din păcate, Sorana Cîrstea, principala favorită, a fost învinsă surprinzător de germanca Eva Lys, cu 6-3, 6-3, marţi seara, în prima rundă a turneului. Cîrstea (33 ani, 26 WTA) s-a înclinat după o oră şi 12 minute în faţa unei cvasinecunoscute, Lys (21 ani), născută la Kiev, ocupând locul 133 în lume.

Ilona Georgiana Ghioroaie a fost învinsă de germanca Anna-Lena Friedsam, cu 6-1, 6-1, marţi, în prima rundă a turneului. Ghioroaie (25 ani, 371 WTA), aflată la primul său meci pe un tablou principal WTA, s-a înclinat după 62 de minute în faţa unei jucătoare care ocupă locul 111 în lume, dar care a fost în top 50 (locul 45, cea mai bună clasată, în 2016).

Rezultatele de marţi:

simplu, turul I

Daria Snigur (Ucraina) - Greet Minnen (Belgia/N.3) 6-3, 6-2

Anna-Lena Friedsam (Germania) - Ilona Ghioroaie 6-1, 6-1

Anna Bondar (Ungaria) - Anastasia Soboleva (Ucraina) 5-7, 6-2, 6-3

Ana Bogdan (N.5) - Viktoria Tomova (Bulgaria) 6-4, 6-1

Tamara Korpatsch (Germania) - Leolia Jeanjean (Franţa) 6-4, 2-6, 6-3

Gabriela Ruse - Alycia Parks (SUA/N.2) 6-2, 1-6, 6-4

Emiliana Arango (Columbia) - Jessika Ponchet (Franţa) 6-3, 7-6 (7/4)

Eva Lys (Germania) - Sorana Cîrstea (N.1) 6-3, 6-3

