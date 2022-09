Angajari la primarie! Se cauta casier doar cu liceul si fara experienta

Primaria comunei Scanteiesti, judetul Galati, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, de executie, vacante, de casier in cadrul Compartimentului financiar-contabil, potrivit posturi.gov.ro.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor: liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat; vechimea in specialitate necesara ocuparii postului: nu se solicita; ... citeste toata stirea