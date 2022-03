Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo potrvit careia, de duminica, de la ora 14.00, pana marti, la ora 20.00, vremea va fi rece si in general inchisa, in toata tara, dar mai ales in sudul si estul tarii."In intervalul mentionat, indeosebi in sudul, centrul si estul teritoriului, temporar vor fi precipitatii ... citeste toata stirea